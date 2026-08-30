Ζούμπατς, Σάριτς και Χεζόνια έσωσαν την Κροατία κόντρα στην Ολλανδία

Ένα σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Κροατία στην Ολλανδία, επικρατώντας με 101-99 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ και παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Ολλανδοί έβαλαν πολύ δύσκολα στους φιλοξενούμενους, πραγματοποιώντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Με όπλο την αποτελεσματικότητά τους από την περιφέρεια και έχοντας εννέα εύστοχα τρίποντα, πήραν από νωρίς τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο μέρος στο +14 (58-44).

Η εικόνα άλλαξε άρδην μετά την ανάπαυλα. Η Κροατία ανέβασε την ένταση στην άμυνα, βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και άρχισε να καλύπτει σταδιακά τη διαφορά. Με τους Ζούμπατς, Σάριτς και Χεζόνια να δίνουν σημαντικές λύσεις, οι Κροάτες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής και στο 30’ το σκορ ήταν 77-76.

Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Κροατία, ωστόσο, είχε το καθαρό μυαλό στο κρίσιμο σημείο και με ένα σερί στο 39’ μετέτρεψε το 95-94 σε 101-96, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Η Ολλανδία προσπάθησε μέχρι τέλους, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς ήταν ο κορυφαίος της Κροατίας με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριο Σάριτς πρόσθεσε επίσης 24 πόντους και 6 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μάριο Χεζόνια με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους Ολλανδούς, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Φαν ντερ Βουουρστ και Φράνκ, οι οποίοι σημείωσαν 23 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Με αυτή τη νίκη, η Κροατία έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, παραμένοντας στην κορυφή του ομίλου Κ με ρεκόρ 7-1.

Τα δεκάλεπτα: 31-22, 58-44, 77-76, 99-101.