Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

Βελτιωμένος σε πολλούς τομείς πρέπει να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια της σεζόν, σύμφωνα με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός προπονητής έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας (31/08, 19:30) με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, με την οποία το Τριφύλλι κάνει πρεμιέρα στη Super League, μετά την αναβολή που πήρε την 1η αγωνιστική.

Ο Νίστρουπ τόνισε στην κάμερα της NOVA πως η ομάδα του είναι φτιαγμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και των τριών διοργανώσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια στο καλό της παιχνίδι και να διεκδικεί με συνέπεια τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την κούραση μετά την Ευρώπη: «Δεν ανησυχώ για την κούραση. Είχαμε τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας και διαθέτουμε πολλούς καλούς παίκτες, οπότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη. Εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

Για τον Λεβαδειακό και το τι πρέπει να προσέξει απέναντί του ο Παναθηναϊκός: «Σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε την ποιότητά μας. Το βασικό για εμάς είναι να βελτιωθούμε ως ομάδα. Στους μέχρι στιγμής αγώνες είχαμε περιόδους που παίξαμε καλά και άλλες που ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Ο Λεβαδειακός έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, όμως έκανε πολύ δυνατή σεζόν πέρυσι και θα πάμε εκεί με σεβασμό. Πρέπει ωστόσο να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, στη δουλειά μας και την απόδοσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πότε θεωρεί ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Είναι δύσκολο για εμένα να πω πότε όλα θα είναι τέλεια, το έχω πει από την πρώτη μέρα. Στις δύο προηγούμενες ομάδες που εργάστηκα ίσως είχαμε πάει λίγο πιο γρήγορα, ωστόσο εκεί είχαμε τις αντικαταστάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εδώ, ιδιαίτερα τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις, ωστόσο θέλουμε μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου, που νιώθουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι στα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, δεν θα αλλάζαμε την πρόκριση στην Ευρώπη με τίποτα άλλο και αυτό κρατάμε από τις τελευταίες εβδομάδες».