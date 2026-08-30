· Μονακό · ΠΑΟΚ

Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο

Η Μπόσνα Σαράγεβο εμφανίζεται ως η πιο επικρατέστερη ομάδα για να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup, σε περίπτωση που οι Μονεγάσκοι δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον της Μονακό. Η γαλλική ομοσπονδία γνωστοποίησε την απόφασή της να απορρίψει τη προσφυγή της ομάδας του Πριγκιπάτου και κάπως έτσι ο σύλλογος που πριν δύο χρόνια βρίσκονταν στον τελικό της EuroLeague είναι οριστικά εκτός από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Τα οικονομικά προβλήματα των Μονεγάσκων σε συνδυασμό με την απουσία των απαιτούμενων εγγυήσεων απειλούν να την αφήσουν και εκτός EuroCup για τη σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Meridian Sport», η Μπόσνα Σαράγεβο φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι του συλλόγου της Βοσνίας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την EuroLeague Basketball από τις αρχές Αυγούστου και ήδη προετοιμάζουν το έδαφος για την πιθανή είσοδό τους στο EuroCup της νέας σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρεάζει άμεσα και τον ΠΑΟΚ. Η Μονακό είχε κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τον «Δικέφαλο του Βορρά», κάτι που σημαίνει πως αν οριστικοποιηθεί το σενάριο, η Μπόσνα Σαράγεβο θα πάρει τη θέση της και θα αποτελέσει μία από τις αντιπάλους της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι στη φάση των ομίλων.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:27 ΣΠΟΡ

Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)

18:25 MUNDOBASKET

MundoBasket 2027: Η Γερμανία πήρε το «θρίλερ» με την Πολωνία στην παράταση με κομβικότατο Μπόνγκα

18:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η πρώτη αποστολή στο πρωτάθλημα - Εκτός ο Ζαρουρί

18:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Μπράιτον σε ματσάρα με την Τσέλσι

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

18:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σαρωτική Γιαγκελόνια «διέλυσε» 5-2 τη Ράκοφ

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο

17:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο «Γ. Καλαφάτης» ο Αλαφούζος - Ξεχωριστές συναντήσεις με Νίστρουπ και Κοτσόλη

17:43 MUNDOBASKET

Ζούμπατς, Σάριτς και Χεζόνια έσωσαν την Κροατία κόντρα στην Ολλανδία

17:30 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

17:07 MUNDOBASKET

Χουάντσο για Ελλάδα: «Παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται!»

17:06 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας