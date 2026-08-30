Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον της Μονακό. Η γαλλική ομοσπονδία γνωστοποίησε την απόφασή της να απορρίψει τη προσφυγή της ομάδας του Πριγκιπάτου και κάπως έτσι ο σύλλογος που πριν δύο χρόνια βρίσκονταν στον τελικό της EuroLeague είναι οριστικά εκτός από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Τα οικονομικά προβλήματα των Μονεγάσκων σε συνδυασμό με την απουσία των απαιτούμενων εγγυήσεων απειλούν να την αφήσουν και εκτός EuroCup για τη σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Meridian Sport», η Μπόσνα Σαράγεβο φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι του συλλόγου της Βοσνίας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την EuroLeague Basketball από τις αρχές Αυγούστου και ήδη προετοιμάζουν το έδαφος για την πιθανή είσοδό τους στο EuroCup της νέας σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρεάζει άμεσα και τον ΠΑΟΚ. Η Μονακό είχε κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τον «Δικέφαλο του Βορρά», κάτι που σημαίνει πως αν οριστικοποιηθεί το σενάριο, η Μπόσνα Σαράγεβο θα πάρει τη θέση της και θα αποτελέσει μία από τις αντιπάλους της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι στη φάση των ομίλων.