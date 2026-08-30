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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σαρωτική Γιαγκελόνια «διέλυσε» 5-2 τη Ράκοφ

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, με τη Γιαγκελόνια να επικρατεί 5-2 στην έδρα της Ράκοφ.

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σαρωτική Γιαγκελόνια «διέλυσε» 5-2 τη Ράκοφ
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Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Γιαγκελόνια, η οποία θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η πολωνική ομάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσε με 5-2 εκτός έδρας τη Ράκοφ.

Η Ράκοφ προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με τον Εμρέλι, όμως η Γιαγκελόνια αντέδρασε άμεσα. Ο Ιμάζ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 31' και ο Πρέλετς στο 37' έφεραν την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 56' με τον Γεντρίκα, όμως η Γιαγκελόνια πάτησε ξανά το γκάζι στο τελευταίο τέταρτο. Ο Μοντόγια με πέναλτι στο 76' και ο Σόου δύο λεπτά αργότερα έβαλαν τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, με τον Σιλά να διαμορφώνει το τελικό 5-2 στο 89'.

Από ελληνικής πλευράς, ο Τόλης Κωνσταντόπουλος ξεκίνησε βασικός για τη Γιαγκελόνια, ενώ ο Δημήτρης Ράλλης δεν αγωνίστηκε. Στον αντίποδα, ο Στράτος Σβάρνας έμεινε στον πάγκο της Ράκοφ.

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