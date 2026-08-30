Soccer212: «Συμφωνία Τζιρόνα-Άγιαξ για Ουναΐ»

Ένα ακόμη καλοκαίρι που η υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ διαφοροποιείται πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Από το Σάββατο για τον Μαροκινό έχουν βγει δεκάδες δημοσιεύματα, άλλα πως «κλείνει» στον Άγιαξ κι άλλα πως «χαλάει».

Το Soccer212, προερχόμενο από το Μαρόκο, μετέφερε τις δικές του πληροφορίες των τελευταίων ωρών. Σύμφωνα με αυτές, Τζιρόνα και Άγιαξ συμφώνησαν σε ένα ποσό περίπου 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής να έρχεται τις επόμενες ώρες.

🚨 INFO SOCCER212



Accord Girona Ajax autour de 10 M d’€ pour Azzedine Ounahi qui va devenir un joueur du club néerlandais dans les prochaines heures.



Qu’en pensez-vous ? pic.twitter.com/8KUpNWUpWG — SOCCER212 (@SCCR_212) August 30, 2026

Σοβαρός τραυματισμός για Στάγκε

Ο Δανός, Γενς Στάγκε, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που απασχόλησαν έντονα τον Παναθηναϊκό για τη μεσαία γραμμή. Ο Σκανδιναβός άσος δυστυχώς τραυματίστηκε κι όπως φαίνεται σοβαρά.

Στη Βέρντερ Βρέμης κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τα γήπεδα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση η περίπτωσή του για τον Παναθηναϊκό δεν φαινόταν να προχωρά, καθώς οι απαιτήσεις των Γερμανών ήταν υπέρογκες. Όμως το θέμα είναι η ατυχία ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, του κορυφαίου της Βέρντερ Βρέμης.