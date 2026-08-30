Χουάντσο για Ελλάδα: «Παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται!»

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Telekom Center Athens για τη μεγάλη αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς.

Ο άσος του Παναθηναϊκού επιστρέφει στο γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά, αυτή τη φορά όμως για να το αντιμετωπίσει ως αντίπαλος με τη φανέλα της Ισπανίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε την έδρα του «τριφυλλιού» ουσιαστικά ως το σπίτι του, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ιδιαίτερο συναίσθημα της παρουσίας του απέναντι στην ομάδα του.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σταθεί και σε μία ξεχωριστή λεπτομέρεια, αφού όπως ανέφερε, θα είναι κάπως παράξενο για εκείνον να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο φορώντας κόκκινα, καθώς πρόκειται για ένα χρώμα που στην έδρα του Παναθηναϊκού... δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο

«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά και σημαντικό. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε τη νίκη. Πηγαίνουμε ορεξάτοι για τη νίκη. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα, γιατί παίζω σπίτι μου, αλλά λίγο διαφορετικό γιατί τώρα θα φοράω κόκκινα κι εκεί το κόκκινο απαγορεύεται. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θα παλέψω και θα κάνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα (σσ. της Ισπανίας), όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι και οι νέοι θα συνεχίσουν τα μαθαίνουν.

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις προάλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που μου άρεσε από εκείνο το παιχνίδι είναι ότι οι νεαροί παίκτες πάλεψαν κι αυτό δείχνει ότι θέλουν να μάθουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν πολλές ήττες στο μέλλον, όλοι μας έχουμε κακά παιχνίδι, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να βάζουμε ως στόχο τη νίκη».