Παναθηναϊκός: Στο «Γ. Καλαφάτης» ο Αλαφούζος - Ξεχωριστές συναντήσεις με Νίστρουπ και Κοτσόλη

Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου πραγματοποιήθηκε η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να δίνει το «παρών» στις εγκαταστάσεις και να παρακολουθεί από κοντά το πρόγραμμα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προηγουμένως ξεχωριστές συναντήσεις με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Στέφανο Κοτσόλη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα και την καθημερινή της λειτουργία, όπως και οι επικείμενες μεταγραφές των «πράσινων»..

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» παρακολούθησε την προπόνηση μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, έχοντας την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση της ομάδας ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της.