Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 89-87: Άναρχο ντέρμπι, το έκρινε ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν άφησε τον Ολυμπιακό να χάσει στην πρεμιέρα του στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου. Ο Βούλγαρος αν και είχε 0/5 τρίποντα, την κρίσιμη στιγμή ευστόχησε σε αυτό που τελικά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του επί του Ερυθρού Αστέρα, με 89-87. Νωρίτερα είχε μειώσει στον πόντο με καλάθι και φάουλ.

Το παιχνίδι δεν ήταν και το καλύτερο σε τακτικό επίπεδο. Το πρώτο ημίχρονο πάνω-κάτω, με συνεχόμενα καλάθια και καθόλου άμυνα. Στο δεύτερο ισορρόπησε η κατάσταση, κυρίως λόγω έλλειψης ρυθμού, γιατί το άναρχο στυλ παρέμεινε. Ο Αστέρας είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς προβάδισμα, με τους φίλους του Ολυμπιακού να χαμογελούν στο τέλος.

Ο Βεζένκοφ με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ ακολούθησε ο Φουρνιέ με 16. Για τους Σέρβους, Μονέκε και Νουόρα είχαν από 17, με τον Μότλεϊ να προσθέτει 15.

Το παιχνίδι είχε ξέφρενο ρυθμό, με πολλά εύστοχα σουτ και χωρίς άμυνες που προβλημάτιζαν. Έτσι το σκορ ανέβηκε ψηλά, φτάνοντας στο ημίχρονο στο 56-55 υπέρ των Πειραιωτών. Με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο μπροστάρηδες. Οι Σέρβοι είχαν σε εκπληκτικό απόγευμα τον Μονέκε, ο οποίος σε 20’ είχε 4/6 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ρυθμός δεν χαμήλωσε, απλά φαινόταν να παίζεται κακό μπάσκετ. Με τον Αστέρα να πηγαίνει στο 30’ με προβάδισμα 5 πόντων (71-76).

Στην τέταρτη περίοδο οι Σέρβοι πήγαν στο +8 (71-79) με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει άμεσα, μειώνοντας στον πόντιο (79-80). Το παιχνίδι ήταν άναρχο και το ντέρμπι συνεχίστηκε. Στην τελική ευθεία ο Ερυθρός πήρε μικρό προβάδισμα (83-87), με τον Βεζένκοφ να σημειώνει καλάθι και βολή για το 86-87, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο Βούλγαρος με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (89-87). Μπόλντγουιν και Νουόρα αστόχησαν, με τον πρώτο να χάνει και την τελευταία επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.