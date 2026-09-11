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Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Χουάντσο… γκρέμισε τον κάμεραμαν (Video)

Ο Ισπανός φόργουορντ δέχτηκε φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ και κατέληξε πάνω στον εικονολήπτη που βρισκόταν κάτω απ’ την μπασκέτα. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Χουάντσο… γκρέμισε τον κάμεραμαν (Video)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε επίθεση, το σουτ ήταν άστοχο και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προσπάθησε να διεκδικήσει το ριμπάουντ. Δέχτηκε φάουλ και έχασε την ισορροπία του. Κάτι που τον έστειλε κάποια μέτρα μακριά, προς τη βάση της μπασκέτας.

Εκεί ήταν ο κάμεραμαν, ο οποίος έπαιρνε πλάνα απ’ το συγκεκριμένο σημείο. Άθελά του ο Ισπανός τον «γκρέμισε» και έπεσε πάνω του. Αμέσως προσπάθησε να δει αν είναι καλά και αφού όλα ήταν εντάξει, τον βοήθησε να σηκωθεί.

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