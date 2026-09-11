Η Ντουμπάι επικράτησε της Εφές στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ουόκαπ

Ο Τόμας Ουόκαπ ξεκίνησε τη νέα σελίδα της καριέρας του με νίκη, καθώς η Ντουμπάι επικράτησε της Αναντολού Εφές με 79-75 σε φιλική αναμέτρηση.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 17:13 και ολοκλήρωσε την πρώτη του εμφάνιση με 6 πόντους, έχοντας 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα και 4/4 βολές. Παράλληλα, πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Για τη Ντουμπάι, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, ενώ ο Μφιόντου Καμπενγκέλε σημείωσε 13.

Από την πλευρά της Εφές, ο Ντάριο Σάριτς ξεχώρισε με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 42-38, 56-52, 79-75.