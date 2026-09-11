Ολυμπιακός: Βραβεύτηκαν Βεζένκοβ και Μπαρτζώκας στην Κύπρο (video)
Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμήθηκαν από τους διοργανωτές του «Νεόφυτος Χανδριώτης» λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Λευκωσία για τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν.
Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι διοργανωτές προχώρησαν σε μια ξεχωριστή βράβευση, τιμώντας τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την παρουσία και την προσφορά τους στον Ολυμπιακό.
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