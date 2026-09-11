ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπάνζα για τον «Δικέφαλο»

Ο Σιμόν Μπάνζα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος στράικερ από τη Λ.Δ. του Κονγκό, έφτασε στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (11/9). Αρχίζοντας το ταξίδι του απ’ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με πτήση μέσω Κωνσταντινούπολης.

Ο Μπάνζα θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνοντας έτσι τον δανεισμό του από την Αλ Τζαζίρα.

Στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ύψους 4 εκατ. ευρώ.