Ηρακλής: Ο Μπαρσένας υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση

Ο Γιοέλ Μπαρσένας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους του Ηρακλή, καθώς στο ντεμπούτο του απέναντι στον Αστέρα AKTOR βρήκε δίχτυα μόλις στο 8ο λεπτό, συμβάλλοντας στη νίκη του «Γηραιού» με 2-0 και στο πρώτο του τρίποντο στη Stoiximan Super League.

Ωστόσο, ο 22χρονος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, καθώς αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ηρακλής, ο Μπαρσένας υποβλήθηκε την Παρασκευή (11/09) σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση βλάβης στον μηνίσκο.

Η ενημέρωση:

«Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας York Bàrcenas υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση βλάβης στο μηνίσκο. Αμεσα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης με την οικογένεια του Ηρακλή να του εύχεται περαστικά και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις».