Παναθηναϊκός: Τούρκος δημοσιογράφος αποκαλύπτει ενδιαφέρον για τον Σαλάχ-Εντίν
Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, οι «πράσινοι» θέλουν τον Μαροκινό μπακ χαφ της Ρόμα, τον οποίο προσπάθησε να αποκτήσει ο Ολυμπιακός.
Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για παίκτη που αγωνίζεται ως στόπερ και αριστερό μπακ. Περιμένοντας παράλληλα την ενσωμάτωση του Κρίστιανσεν.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα. Ο Μαροκινός μπακ-χαφ, δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνι.
Ο ρεπόρτερ τονίζει πως για τον Μαροκινό είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, κάτι που ισχύει. Οι «πράσινοι» όπως αναφέρει ο Κονούρ, θα ήθελαν τον Σαλάχ-Εντίν για βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας.
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