Παναθηναϊκός: Τούρκος δημοσιογράφος αποκαλύπτει ενδιαφέρον για τον Σαλάχ-Εντίν

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για παίκτη που αγωνίζεται ως στόπερ και αριστερό μπακ. Περιμένοντας παράλληλα την ενσωμάτωση του Κρίστιανσεν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα. Ο Μαροκινός μπακ-χαφ, δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνι.

Ο ρεπόρτερ τονίζει πως για τον Μαροκινό είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, κάτι που ισχύει. Οι «πράσινοι» όπως αναφέρει ο Κονούρ, θα ήθελαν τον Σαλάχ-Εντίν για βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας.