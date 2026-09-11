Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τσάπρας, στη διάθεση του Νίστρουπ ο Έλληνας μπακ

Ο μυϊκός τραυματισμός που «κουβαλούσε» ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας τις τελευταίες εβδομάδες, ανήκει στο παρελθόν. Ο Έλληνας δεξιός μπακ, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς την Παρασκευή (11/9).

Έτσι, ο Τσάπρας πλέον είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για τα ματς που ακολουθούν, αρχίζοντας από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (13/9).

Ευχάριστα νέα και από τον Πέδρο Τσιριβέγια, με τον Ισπανό να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Κι αυτός είχε μυϊκό τραυματισμό από το εκτός έδρας ματς με τη Χράντετς Κράλοβε.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί με την Κηφισιά, έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.