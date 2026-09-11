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Καταπράσινη ατμόσφαιρα στη Ρόδο

Το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου σήκωσε αυλαία με το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και τον κόσμο του «τριφυλλιού» να δίνει βροντερό παρών.

Ηλίας Λαλιώτης

Καταπράσινη ατμόσφαιρα στη Ρόδο
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Ανεπίσημη έναρξη της σεζόν για τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με τους φίλους του «τριφυλλιού» για μία ακόμα φορά να δίνουν βροντερό παρών.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο νησί των «Ιπποτών» κάθε φορά δείχνουν τη… δύναμή τους και το έκαναν και απόψε. Σχεδόν όλο το γήπεδο είναι στα… πράσινα, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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