Ολυμπιακός: Εκτός οι Παπανικολάου και Ντόρσεϊ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζορτζ Πάπας και Γιώργος Μπουρνελές δεν θα αγωνιστούν απέναντι στη σερβική ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι στην Κρήτη.