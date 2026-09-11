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Το πρώτο… ανεπίσημο «Ομπράντοβιτς παραμ παμ πέρομ παραμ» (vid)

Ο Σέρβος τεχνικός έκανε την εμφάνισή του στο κλειστό της Ρόδου και γνώρισε την αποθέωση, όπως άλλοτε.

Ηλίας Λαλιώτης

Το πρώτο… ανεπίσημο «Ομπράντοβιτς παραμ παμ πέρομ παραμ» (vid)
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Η δεύτερη θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε, έστω και ανεπίσημα.

Σχεδόν 13 λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα των «πράσινων» με την ΑΕΚ, ο «Ζοτς» έκανε και πάλι την εμφάνισή του στο παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο κόσμος ξεκίνησε να αποθεώνει τον Σέρβο τεχνικό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ο «Ζοτς» είναι και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο «Ζοτς» καθοδηγεί και πάλι τους «πράσινους» και ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα με το… καλησπέρα.

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