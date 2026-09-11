ΠΑΟΚ: 34.000-35.000 η χωρητικότητα της Νέας Τούμπας – Ξεχωρίζει το Fan Wall!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τις Salfo και Populous, προχώρησε στην παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Τούμπας. Στις αρκετές ομιλίες που υπήρξαν, αναφορικά με τις λεπτομέρειες που αφορούν το σχέδιο που θα υλοποιηθεί, ξεχώρισε το γεγονός πως η χωρητικότητα θα είναι 34.000 με 35.000.

Αναφορικά με το χρόνο που θα χρειαστεί για την κατασκευή του έργου, τονίστηκε πως από την έναρξη της κατασκευής (το ερχόμενο καλοκαίρι υπολογίζεται) θα χρειαστούν περίπου 40 μήνες.

Αυτό που θα ξεχωρίζει, όμως, είναι το βόρειο πέταλο. Χωρητικότητας 9.000 θεατών, με μεγαλύτερο ύψος και πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

«Τρέφουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ευθύνη για ένα έργο με τόσο παθιασμένους φιλάθλους και έναν σύλλογο με ιστορία. Στόχος να φέρουμε αυτή τη διεθνή γνώση, στην Τούμπα. Πολλά στάδια σε όλο τον κόσμο έχει χτίσει η POPULUS. Η διεθνή μας παρουσία, επιτρέπει να έχουμε γνώση από διάφορες αγορές. Σε αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, ακουστική, τεχνολογία, στρατηγική και εστίαση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να είναι μία ενιαία εμπειρία.

Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινάει από τον τόπο, τον κόσμο και την δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλά έναν αιώνα ιστορίας. Δεν σχεδιάζουμε ένα απλό γήπεδο, αλλά ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, κοιτώντας το μέλλον. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού κομματιού της πόλης, αυτό αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού. Ένα τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη η Νέα Τούμπα, στον ορίζοντα της πόλης.

Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να έχει ένα νέο σπίτι για τις επόμενες γενιές. Ένα στοιχείο που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν μελετήσαμε την Τούμπα δεν μελετήσαμε μόνο το κτήριο. Πώς συγκεντρώνεται αυτή η ατμόσφαιρα; Είναι παράγοντας σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η ιδέα του καμινιού είναι αυτή που κάνει την Τούμπα τόσο δυνατή. Αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Έναν πυρήνα έντασης, σχεδιάζοντας σκόπιμα.

Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φιλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.

Η δεύτερη μεγάλη κίνηση το Βόρειο Πέταλο, 9.000 φιλάθλους. Έναν... τοίχο φιλάθλων πίσω από την εστία. Με πρότυπα κορυφαία γήπεδα. Με μεγάλη αδιάσπαστη κερκίδα, διατηρώντας την ακουστική. Η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο.

Διαφορετικές κατηγορίες θέσεων. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από την ορατότητα, την εγγύτητα, την κλίση των κερκίδων. 34-35 χιλιάδες θέσεις το νέο γήπεδο, ενώ περίπου το 7% περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας. Ένα γήπεδο με έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, προσφέροντας υψηλό εύρος φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση στους οργανωμένους, ενισχύοντας την τοπική έδρα. Η γενική κατανομή των θέσεων θα καλύπτει όλο το φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σουίτες 360 θέσεων. 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.000 θέσεις κάτω κερκίδα οργανωμένων, 5.500 πάνω θέσεις οργανωμένων. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι γενικές πώλησης. 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων και 150 θέσεις για δημοσιογράφους.

Διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών για τις διαφορετικές ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Οι νέες κερκίδες έρχονται πολύ πιο κοντά. Επίσης, έρχονται και αναπτύσσονται πιο απότομα και πιο κοντά. Όλο αυτό, δημιουργεί ποιότητα θέσης και εγγύτητας στον αγωνιστικό χώρο.

Πρώτον, τοποθετούμε τον αγωνιστικό χώρο χαμηλότερα, επιτρέποντας την πρόσβαση στην κάτω κερκίδα από το πίσω μέρος. Το βόρειο πέταλο για τους οργανωμένους. Τρίτον, ένα καθαρό κέλυφος κτηρίου, που συγκρατεί τον ήχο μέσα στο γήπεδο. Έτσι δημιουργούμε ισχυρό εσωτερικό περιβάλλον.

Η εμπειρία του φιλάθλου είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται σε όλη τη μέρα. Η εστίαση μέρος της συνολικής εμπειρίας, συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη. Να λειτουργεί όλο το χρόνο. Η σύγχρονη τεχνολογία θα στηρίζει μία πιο απλή εμπειρία στους θεατές. Οι χώροι της φιλοξενίας θα έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα ΠΑΟΚ, με ασπρόμαυρο χρώμα.

Από εδώ και πέρα κοιτάμε το γήπεδο ως μέρος της Θεσσαλονίκης. Συνδυάζοντας ένα στάδιο, το μουσείο και τους δημόσιους χώρους. Μία μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία. Το ευρύτερο περιβάλλον περιλαμβάνει πολλούς χώρους. Ο σχεδιασμός συνυπάρχει με αυτούς. Πρέπει να οργανωθούν οι προσβάσεις, η ασφάλεια και όλα όσα απαιτεί ένα νέο γήπεδο. Οι υφιστάμενες λειτουργείες της εποχής δείχνουν τον στόχο του έργου.

Με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους η πλατεία επεκτείνεται και δημιουργείται μεγάλος δημόσιος χώρος. 5,7 χιλιάδες τ.μ. η πλατεία της Τούμπας, παρόμοια με αυτή της Αριστοτέλους. Ένα νέο δημόσιο χώρο στην πόλη, για να γίνει ένας νέος ισχυρός πόλος έλξης για όλη τη Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε μία νέα γειτονιά με πολλές λειτουργίες σε όλη τη μέρα».

Δείτε την παρουσίαση: