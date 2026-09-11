Golden Boy 2026: Τρεις Έλληνες ανάμεσα στους 100 υποψήφιους

Άρωμα Ελλάδας έχει η φετινή λίστα των υποψηφίων για το Golden Boy 2026, όπως αυτή έγινε γνωστή από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Στους 100 ποδοσφαιριστές που διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου παίκτη κάτω των 21 ετών βρίσκονται τρεις Έλληνες. Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Χρήστο Μουζακίτη και Μπάμπη Κωστούλα, οι οποίοι συνεχίζουν πλέον την καριέρα τους εκτός Ελλάδας.

Ο Καρέτσας πραγματοποίησε φέτος ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς πήρε μεταγραφή από τη Γκενκ στην Ντόρτμουντ, ενώ ο Κωστούλας είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα το δικό του άλμα στην Premier League, μετακομίζοντας από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον.

Στη λίστα βρίσκεται για ακόμη μία φορά και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος είχε κατακτήσει το Golden Boy Web 2025. Ο νεαρός μέσος αποχώρησε τον Αύγουστο από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ.

Η ψηφοφορία της Tuttosport για το βραβείο European Golden Boy Web 2026.