Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της συνέχειας του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος φτάνει στο τέλος της, αλλά η ΕΠΟ σήμερα ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου. Μεγάλο ντέρμπι δεν υπάρχει με τον Παναθηναϊκό όμως να επιστρέφει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ως φιλοξενούμενος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 15;00

Άρης – Μαρκό, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 16:45

Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 17:45

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 20:00

Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 16:30

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 17:45

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