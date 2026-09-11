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Κολοσσός Ρόδου: Νίκησε 89-80 το Μαρούσι σε φιλικό προετοιμασίας

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 89-80 του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κολοσσός Ρόδου: Νίκησε 89-80 το Μαρούσι σε φιλικό προετοιμασίας
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Το Μαρούσι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει από νωρίς σημαντικό προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +11 (29-18).

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στη συνέχεια, με τον Κολοσσό να ανεβάζει την απόδοσή του και να επιστρέφει δυναμικά. Οι Ροδίτες μείωσαν σταδιακά τη διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια μόλις έναν πόντο πίσω, με το σκορ στο 42-41.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Ρόδου πήρε τα ηνία της αναμέτρησης. Με καλύτερη αμυντική λειτουργία και περισσότερες λύσεις στην επίθεση, έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 65-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Κολοσσός διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να επιστρέψει, φτάνοντας τελικά στη φιλική νίκη με 89-80.

Από πλευράς Ρόδου ξεχώρισαν οι Έζρα Μανιόν και Ρόκι Κρούζερ, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η επιστροφή του Σι Τζέι Χάρις στην αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 11 λεπτά, έχοντας αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, ο Ντεβόντε Άπσον αποχώρησε ουσιαστικά νωρίς από το παιχνίδι, καθώς δέχθηκε χτύπημα στον γοφό. Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε μόλις για τέσσερα λεπτά, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να τον προφυλάξει.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 42-41, 62-65, 80-89.

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