Η αποστολή του ΟΦΗ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό - Μέσα ο Χατζηγιοβάνης

Με προπόνηση το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του απαιτητικού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (12/09), με τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει την αποστολή του για το παιχνίδι στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του «Ομίλου» συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Μέρος της προπόνησης ακολούθησαν οι Άαρον Ισέκα και Χρήστος Σιέλης, ενώ ο Νίκος Μαρινάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Σιέλης, Krizmanic, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Romano, Nuss, Aitor, Θεοδοσουλάκης, Iseka και Kodro.