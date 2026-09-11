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Super League: Το γκολ του Βάργκα ψηφίστηκε ως καλύτερο της τρίτης αγωνιστικής (vid)

Καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Super League αναδείχθηκε το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, συγκεντρώνοντας το 57,91% των συνολικών ψήφων.

Super League: Το γκολ του Βάργκα ψηφίστηκε ως καλύτερο της τρίτης αγωνιστικής (vid)
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Το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής πήρε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, χάρη στο εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Άρη.

Ο Ούγγρος επιθετικός της ΑΕΚ κυριάρχησε με επιβλητικό τρόπο στην προτίμηση των φιλάθλων, συγκεντρώνοντας το 57,91% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ανδρέας Τετέης, ο οποίος ακολούθησε με ποσοστό 25,73%.

Το γκολ του Μαγυάρου προήλθε από μια σεμιναριακή συνεργασία των «κιτρινόμαυρων», όταν άλλαξαν την μπάλα με ταχύτητα και ο Μάγερ τροφοδότησε τον Βάργκα με μια εξαιρετική ασίστ, με εκείνον να πλασάρει υποδειγματικά για το 1-0.

Δείτε το βίντεο:

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