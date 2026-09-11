Super League: Το γκολ του Βάργκα ψηφίστηκε ως καλύτερο της τρίτης αγωνιστικής (vid)

Το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής πήρε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, χάρη στο εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Άρη.

Ο Ούγγρος επιθετικός της ΑΕΚ κυριάρχησε με επιβλητικό τρόπο στην προτίμηση των φιλάθλων, συγκεντρώνοντας το 57,91% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ανδρέας Τετέης, ο οποίος ακολούθησε με ποσοστό 25,73%.

Το γκολ του Μαγυάρου προήλθε από μια σεμιναριακή συνεργασία των «κιτρινόμαυρων», όταν άλλαξαν την μπάλα με ταχύτητα και ο Μάγερ τροφοδότησε τον Βάργκα με μια εξαιρετική ασίστ, με εκείνον να πλασάρει υποδειγματικά για το 1-0.

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