Το επικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" (vid)

Αντίστροφα μετρούν όλοι πλέον στον Παναθηναϊκό για το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του συλλόγου για μια ακόμη χρονιά

Με ένα ξεχωριστό βίντεο που ανέβασε στα social media η «πράσινη» ΚΑΕ, οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ, Φραγκίσκος Αλβέρτης και Κώστας Σλούκας καλούν τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών».

Θυμίζουμε πως τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», στηρίζοντας δράσεις στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της στήριξης οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Δείτε το βίντεο: