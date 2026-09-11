Το επικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" (vid)
Με ένα ξεχωριστό βίντεο στα social media, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε το σύνθημα για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens.
Αντίστροφα μετρούν όλοι πλέον στον Παναθηναϊκό για το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του συλλόγου για μια ακόμη χρονιά
Με ένα ξεχωριστό βίντεο που ανέβασε στα social media η «πράσινη» ΚΑΕ, οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Μπατίστ, Φραγκίσκος Αλβέρτης και Κώστας Σλούκας καλούν τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών».
Θυμίζουμε πως τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», στηρίζοντας δράσεις στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της στήριξης οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.