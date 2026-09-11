Επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ο Ολυμπιακός (pics)

Την ευκαιρία να επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου είχε το πρωί της Παρασκευής (11/09) ο Ολυμπιακός, με την αποστολή των «ερυθρόλευκων» να αποδέχεται την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι «Πειραιώτες» βρίσκονται στη Λευκωσία, δίνοντας το παρών στο τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης", ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψης, Γιώργος Μπαρτζώκας και Νίκος Λεπενιώτης προσέφεραν αναμνηστικά δώρα στον κ. Χριστοδουλίδη.

Η ενημέρωση:

«Το πρωί της Παρασκευής (11/09), σύσσωμη η αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης και ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προσέφεραν στον Πρόεδρο, ως αναμνηστικά δώρα, υπογεγραμμένα τα πανηγυρικά μπλουζάκια από την κατάκτηση της EuroLeague και του Ελληνικού Πρωταθλήματος.»