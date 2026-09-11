Μιλουτίνοβ: «Δεν με προσέγγισε κανένας για το ελληνικό διαβατήριο»

Για το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου τοποθετήθηκε στην Media Day του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Ο Σέρβος σέντερ πήρε ξεκάθαρη θέση σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να αποκτά ελληνικό διαβατήριο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Με δήλωσή του, ο 31χρονος έβαλε φρένο στη παραφιλολογία τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη κρούση ή προσέγγιση προς το πρόσωπό του από τους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Για να σας πω την αλήθεια και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα media λένε πολλά, αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι ο τύπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Δεν με νοιάζει τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ γι’ αυτό, δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν».