· Κολομβία

Ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Νασιονάλ ο Χάμες Ροντρίγκες

Έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια, ο Χάμες Ροντρίγκες επαναπατρίζεται, με την Ατλέτικο Νασιονάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του 35χρονου μεσοεπιθετικού.

Ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Νασιονάλ ο Χάμες Ροντρίγκες
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Την σπουδαία του καριέρα θα συνεχίσει ο Χάμες Ροντρίγκες, με τον Κολομβιανό να υπογράφει και να ανακοινώνεται από την Ατλέτικο Νασιονάλ, επιστρέφοντας μετά από 18 χρόνια στην πατρίδα του.

Ο Χάμες πέρασε την περσινή σεζόν σε Μεξικό και ΗΠΑ, με Λεόν και Μινεσότα αντίστοιχα, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 3 γκολ και 4 ασίστ σε 1.255' αγωνιστικά λεπτά.

Στο πρόσφατο Μουντιάλ, ηγήθηκε της προσπάθειας της χώρας του, φτάνοντας με την Κολομβία μέχρι τους «16».

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