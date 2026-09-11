Ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Νασιονάλ ο Χάμες Ροντρίγκες

Την σπουδαία του καριέρα θα συνεχίσει ο Χάμες Ροντρίγκες, με τον Κολομβιανό να υπογράφει και να ανακοινώνεται από την Ατλέτικο Νασιονάλ, επιστρέφοντας μετά από 18 χρόνια στην πατρίδα του.

Ο Χάμες πέρασε την περσινή σεζόν σε Μεξικό και ΗΠΑ, με Λεόν και Μινεσότα αντίστοιχα, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 3 γκολ και 4 ασίστ σε 1.255' αγωνιστικά λεπτά.

Στο πρόσφατο Μουντιάλ, ηγήθηκε της προσπάθειας της χώρας του, φτάνοντας με την Κολομβία μέχρι τους «16».