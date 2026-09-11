Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας - Η αιτία της δυσφορίας του σύμφωνα με τη μητέρα του

Καθησυχαστικά ήταν τα νέα όσον αφορά την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, έπειτα από την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η μητέρα του 18χρονου αλλά και ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, η πρώτη εικόνα από το νοσοκομείο είναι ενθαρρυντική, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις που πραγματοποιεί ο νεαρός άσος.

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», τόνισε.

Μιλώντας στα βελγικά Μέσα, η μητέρα του 18χρονου ανέφερε πως κατά πάσα πιθανότητα η αφυδάτωση φέρεται να ήταν η αιτία της δυσφορίας που ένιωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός, ενώ τόνισε πως ο γιος της έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση, ο Κος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο.»