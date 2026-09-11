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ΠΑΟΚ: Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου» ο Μπανζά

Ο Σιμόν Μπανζά αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη (11/09) προκειμένου να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου» ο Μπανζά
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Ημέρα Μπανζά η σημερινή στον ΠΑΟΚ (11/09), με τον επιθετικό από το Κονγκό να αναμένεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου του Βορρά».

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Αλ Τζαζίρα για τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου, ο οποίος προέρχεται από χρονιά με 22 συμμετοχές και 9 γκολ στα Εμιράτα, ενώ συμμετείχε επίσης με τη χώρα του στα τελικά του Μουντιάλ, αγωνιζόμενος σε δύο παιχνίδια.

Ο Μπανζά αναμένεται στις 20:25 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αφότου περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της ομάδας του Αλέσιο Λίσι.

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