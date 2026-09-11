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Κάτας: «Να δούμε βελτίωση στο ματς με τον Άρη»

Εν όψει του τουρνουά "Νέοφυτος Χανδριώτης" στην Κύπρο, ο Οντέντ Κάτας μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, τονίζοντας πως θέλει να δει βελτιωμένη την ομάδα του.

Κάτας: «Να δούμε βελτίωση στο ματς με τον Άρη»
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Το παρών στο τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης" της Κύπρου θα δώσει μεταξύ άλλων και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Οντέντ Κάτας να αντιμετωπίζει στο πρώτο της φιλικό τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR σε δηλώσεις του πριν την έναρξη του τουρνουά, ανέφερε πως θέλει να δει βελτιωμένη εικόνα από την ομάδα του στην αναμέτρηση κόντρα στους «Θεσσαλονικείς», τονίζοντας πως οι παίκτες δεν είναι ακόμα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Όντεντ Κάτας:

«Είναι μια δοκιμή. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο της αγωνιστικής μας κατάστασης και κάποιοι παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα μόλις πρόσφατα. Παρ’ όλα αυτά, τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ποιοτικές ομάδες μπορούν να μας διδάξουν πολλά και παράλληλα να μας βοηθήσουν να δεθούμε ως ομάδα και να αποκτήσουμε αγωνιστική δυναμική.

Θέλουμε να μοιράσουμε τα λεπτά συμμετοχής και να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, καθώς δεν χρησιμοποιούμε ακόμη όλα όσα έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, θέλουμε να δούμε βελτίωση, όπως ακριβώς συνέβη από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι».

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