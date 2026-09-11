Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες»

Έτοιμη να πατήσει το κουμπί του... restart είναι η Εθνική Ελλάδας, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αφήνει πίσω του την αποτυχία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να μπαίνει στη «μάχη» της League A του Nations League.

Μετά από αρκετά χρόνια, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ελίτ και θα τεθεί αντιμέτωπη στο γκρουπ κόντρα Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με τις αναμετρήσεις να είναι προ των πυλών.

Ενόψει των αγώνων, η UEFA ετοίμασε ένα αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της για τις ομάδες που συμμετέχουν, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση να παραχωρούν δηλώσεις.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμπεριληφθήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League», ανέφερε αρχικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις και ότι θα αντιπαρατεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης από τη δική του μεριά τόνισε: «Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης. Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και ελπίζω ότι θα επιτύχουν τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής τους, να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».