Καραλής και Ντουπλάντις κοντράρονται στο νεοσύστατο Ultimate Championships - Η ώρα και το κανάλι

Ο Καραλής ολοκληρώνει μια ονειρική χρονιά στον στίβο, έχοντας εκτοξεύσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.20μ. με αποκορύφωμα την πρόσφατη κατάκτηση του Diamond League. Μετά τη νίκη του στις Βρυξέλλες με 6.12μ., ο «Μανόλο» ταξιδεύει στη Βουδαπέστη για να αναμετρηθεί ξανά με την ελίτ του αθλήματος (Γκούτορμσεν, Μπράντφορντ, Μάρσαλ, Κέντρικς) αλλά και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις, διεκδικώντας το έπαθλο των 150.000 δολαρίων που αναλογεί στον νικητή.

Η μεγάλη μάχη στο επί κοντώ των ανδρών είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (11/09) στις 21:08 ώρα Ελλάδας.

Οι φίλοι του στίβου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.