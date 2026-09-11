Κάνγκουα: «Το πρώτο μου γκολ, από τα πολλά που ελπίζω να έρθουν»

Οι δηλώσεις του Κάνγκουα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ, ειναι το πρώτο από τα πολλά που ελπίζω πως θα έρθουν. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε καλή δουλειά. Στόχος μας να κερδίζουμε και το πρωτάθλημα. Ελπίζω έτσι καλά να συνεχίσουμε.

Είμαι περισσότερο 8-10άρι, μου αρέσει να παίζω πιο επιθετικά. Από εκεί και πέρα παίζω όπου χρειάζεται στον αγωνιστικό χώρο ώστε να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα μου».