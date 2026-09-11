· Παναθηναϊκός

Κάνγκουα: «Το πρώτο μου γκολ, από τα πολλά που ελπίζω να έρθουν»

Ο Αφρικανός χαφ του Παναθηναϊκού μίλησε για το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα των «πράσινων». 

Κάνγκουα: «Το πρώτο μου γκολ, από τα πολλά που ελπίζω να έρθουν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δηλώσεις του Κάνγκουα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ, ειναι το πρώτο από τα πολλά που ελπίζω πως θα έρθουν. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε καλή δουλειά. Στόχος μας να κερδίζουμε και το πρωτάθλημα. Ελπίζω έτσι καλά να συνεχίσουμε.

Είμαι περισσότερο 8-10άρι, μου αρέσει να παίζω πιο επιθετικά. Από εκεί και πέρα παίζω όπου χρειάζεται στον αγωνιστικό χώρο ώστε να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα μου».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:16 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα: «Το πρώτο μου γκολ, από τα πολλά που ελπίζω να έρθουν»

00:02 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Διέλυσε την Μπόντο/Γκλιμτ η Μπάγερν - «Τεσσάρες» από Γιουνάιτεντ και Κόμο

00:02 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Είμαι ικανοποιημένος, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν»

23:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα highlights από τη νίκη κορυφής των «πράσινων»

23:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Δένει» τον Γκιουλέρ με πενταετές συμβόλαιο η ισπανική ομάδα

23:29 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο Παναθηναϊκός – «Ντέρμπι» κορυφής την Κυριακή

23:20 CHAMPIONS LEAGUE

Δουβίκας: Άνοιξε λογαριασμό στο Champions League με την Κόμο! (video)

23:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Η ομοσπονδία αποσύρει την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο

23:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Το τρίτο γκολ για το «τριφύλλι» με Ραστόντερ (video)

23:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1: Έβγαλε ψυχή έκανε το 3X3 και πάτησε κορυφή (vids)

23:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Ο Ταμπόρδα με πέναλτι το 2-1 (Video)

23:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε σε 1-1 (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας