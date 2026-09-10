Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League, σκοράροντας για το 2-0 της Κόμο απέναντι στη Λειψία. Ο Μπατούρινα πέρασε την κάθετη πάσα στον 27χρονο φορ, ο οποίος χρησιμοποίησε εξαιρετικά το σώμα του για να αποφύγει τον αντίπαλο αμυντικό και στη συνέχεια πλάσαρε εύστοχα, γράφοντας το 2-0 για την ιταλική ομάδα. Έτσι, ο Δουβίκας έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη μεγάλη ευρωπαϊκή του περιπέτεια, ενώ παράλληλα έφτασε τα τρία γκολ τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη σκοράρει δύο φορές στη Serie A.