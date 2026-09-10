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ΠΑΟΚ: Συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο του «δικεφάλου» (pics)

Οι Θεσσαλονικείς είναι στην Ιταλία, ωστόσο οι εργασίες στο «PAOK Sports Arena» συνεχίζονται.

ΠΑΟΚ: Συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο του «δικεφάλου» (pics)
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Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν, με την προσπάθεια ενίσχυσης να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η ομάδα του «δικεφάλου» βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, έχοντας μπροστά της μια σειρά απαιτητικών φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε συλλόγους επιπέδου EuroLeague. Την ώρα που οι παίκτες του ΠΑΟΚ δουλεύουν στην Ιταλία για να παρουσιαστούν έτοιμοι στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, στο γήπεδό τους οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Στόχος είναι το «PAOK Sports Arena» να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες αλλαγές και να υποδεχθεί κανονικά την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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