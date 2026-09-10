Αποχωρεί από την εθνική Ελβετίας ο Οκαφόρ

Την απόφασή του να απέχει από την εθνική ομάδα της Ελβετίας όσο στον πάγκο βρίσκεται ο Μουράτ Γιακίν ανακοίνωσε ο Νόα Οκαφόρ. Ο 26χρονος επιθετικός ξεκαθάρισε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στο Μουντιάλ 2026, αλλά με τη σχέση του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο Οκαφόρ συμμετείχε μόλις σε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ, περνώντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν ήταν τα αγωνιστικά λεπτά που τον οδήγησαν στην απόφαση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε από το τεχνικό επιτελείο.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο διεθνής άσος χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα δύσκολη, υπογραμμίζοντας πως η εκπροσώπηση της Ελβετίας αποτελούσε πάντα μία από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας του.

«Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετικά δύσκολη για μένα. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι σπουδαιότερο για μένα από το να παίζω για την Ελβετία. Θα ήθελα να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την εθνική ομάδα και στο μέλλον, όμως υπό τις παρούσες συνθήκες απλά δεν μπορώ να το κάνω πια», ανέφερε ο Οκαφόρ.

Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε την απόφαση του Οκαφόρ και ανέφερε πως σέβεται την επιλογή του, ευχόμενη στον ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Ο Οκαφόρ μετρά 26 συμμετοχές και δύο γκολ με το εθνόσημο.

Η ανάρτηση του Οκαφόρ: