Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς

Ο Μπούρνιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το γερμανικό ποδόσφαιρο. Εκτός από την Καρλσρούη, έχει φορέσει τις φανέλες της Στουτγκάρδης και της Χάιντενχαϊμ.

Ο 28χρονος χαφ γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως σε επίπεδο εθνικών ομάδων επέλεξε τη Βοσνία, έχοντας μέχρι σήμερα 22 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABEΤ ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου αμυντικού μέσου Dzenis Burnic.

Ο Dzenis Burnic αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και άμεσα ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Dzenis Burnic τα τρία τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην γερμανική Καρσρούη έχοντας 97 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Χαϊντεχνάιμ, Ντιναμό Δρέσδης και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Dzenis Burnic είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας έχοντας καταγράψει 22 συμμέτοχές, εκ των οποίων οι 2 στο τελευταίο Μουντιάλ.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Dzenis Burnic στην οικογένεια της».