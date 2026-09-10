Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς

Ο Βόλος ενισχύει τη μεσαία γραμμή του με τον Τζένις Μπούρνιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καρλσρούη.

Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπούρνιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το γερμανικό ποδόσφαιρο. Εκτός από την Καρλσρούη, έχει φορέσει τις φανέλες της Στουτγκάρδης και της Χάιντενχαϊμ.

Ο 28χρονος χαφ γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως σε επίπεδο εθνικών ομάδων επέλεξε τη Βοσνία, έχοντας μέχρι σήμερα 22 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABEΤ ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου αμυντικού μέσου Dzenis Burnic.

Ο Dzenis Burnic αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και άμεσα ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Dzenis Burnic τα τρία τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην γερμανική Καρσρούη έχοντας 97 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Χαϊντεχνάιμ, Ντιναμό Δρέσδης και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Dzenis Burnic είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας έχοντας καταγράψει 22 συμμέτοχές, εκ των οποίων οι 2 στο τελευταίο Μουντιάλ.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Dzenis Burnic στην οικογένεια της».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:31 CHAMPIONS LEAGUE

Ντεμπούτο στο Champions League για Δουβίκα - Στην ενδεκάδα της Κόμο

21:15 SUPER LEAGUE

Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς

21:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Στο ΟΑΚΑ ο Λανουά

21:00 SUPER LEAGUE

Live: Η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική

20:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Έφτασε στη Ρόδο για το τουρνουά προετοιμασίας

20:45 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κορδόν ο Ολυμπιακός

20:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Λεσόρ στη Ρόδο – Έμεινε Αθήνα ο Σλούκας (Video)

20:31 EUROLEAGUE

Παραμένει πρόεδρος της Παρτίζαν ο Μιχαΐλοβιτς

20:28 MUNDIAL

«Στο Μαρόκο ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030»

20:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με... συνταγή ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά

20:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη φωτογραφία του Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο

19:59 EUROLEAGUE

Κανονικά στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε - Παίζει με Ολυμπιακό και Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας