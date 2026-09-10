ΑΕΚ: Έφτασε στη Ρόδο για το τουρνουά προετοιμασίας

Η ΑΕΚ έφτασε στη Ρόδο λίγο μετά τις 20:00, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να συνεχίζει την προετοιμασία της μέσα από δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο τουρνουά, έχοντας την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε δύο αξιόλογους αντιπάλους. Μάλιστα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ταξίδεψαν μαζί για τη Ρόδο, καθώς οι δύο ελληνικές ομάδες βρέθηκαν στην ίδια πτήση.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες το βράδυ της Παρασκευής (11/09) στις 20:00, ενώ η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, όταν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν τη σερβική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.