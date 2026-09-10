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Παναθηναϊκός: Με... συνταγή ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με... συνταγή ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (21:15) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League στο ΟΑΚΑ.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του, με την ενδεκάδα του «τριφυλλιού» να μένει ίδια συγκριτικά με το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Πένια και στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος. Στα χάφ οι Κάμαρα και Κάνγκουα, ενώ οι Ταμπόρδα και Αντίνο θα βρίσκονται στις θέσεις των εξτρέμ. Το επιθετικό δίδυμο αποτελείται από τους Τετέι και Λιβάι Γκαρσία.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι, Λιβάι Γκαρσία.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολίμπουα, Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Αντονίσε, Σόουζα, Σαγκάλ.

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