Αστέρας AKTOR - Άρης 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στην Τρίπολη

Ισόπαλη με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Άρη, στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αστέρας κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 60ό λεπτό, όταν ο Φεντερίκο Μακέντα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έβαλε τους Αρκάδες μπροστά στο σκορ.

Η αντίδραση του Άρη, ωστόσο, ήταν άμεση. Ο Λορέν Μορόν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, στο 68', κατάφερε να ισοφαρίσει, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Ο Άρης έχει μπροστά του το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 13 Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα, ενώ στις 16/09 θα υποδεχθεί τη Μαρκό για το Κύπελλο.

Από την άλλη, ο Αστέρας AKTOR θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League, ενώ στην επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου θα ταξιδέψει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει τη Νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, κυκλοφορώντας την μπάλα, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία. Από την πλευρά του, ο Αστέρας προσπάθησε να χτυπήσει στην κόντρα, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 8ο λεπτό οι Αρκάδες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά του Σίλβα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο παίκτης υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη ήρθε στο 36'. Ο Παλάσιος έφυγε στην αντεπίθεση και συνεργάστηκε με τον Κουαμέ, πριν πάρει ξανά την μπάλα και επιχειρήσει διαγώνιο συρτό σουτ, το οποίο πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Μιρ.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ράτσιτς κινήθηκε κάθετα στον άξονα, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Χατζηεμμανουήλ. Στο 51' ο Αστέρας δημιούργησε την πρώτη του τελική, με το σουτ του Μέντεθ μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπουζούκη να περνά πάνω από τα δοκάρια.

Στο 60ο λεπτό ο Αστέρας κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Έντερ έκανε τη σέντρα και ο Μακέντα, παρά την πίεση του Σούταλο, βρήκε τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με το γόνατο για το 1-0.

Ο Άρης προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 65' ο Παπακανέλλος δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με τον Βέλιο να μπλοκάρει. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μακέντα επιχείρησε συρτό σουτ από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Φαμπιάνο, χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Η ισοφάριση για τους Θεσσαλονικείς ήρθε λίγο αργότερα. Ο Κουαμέ έβγαλε κάθετη πάσα και ο Μορόν, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, περνώντας την κάτω από τα πόδια του Χατζηεμμανουήλ για το 1-1.

Ο Αστέρας προσπάθησε να πάρει ξανά το προβάδισμα, με τον Μπαρτόλο στο 81' να βρίσκεται απέναντι από τον Βέλιο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από την εστία.

Στο 87' ο Ρικαρντίνιο βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Βέλιο, όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία για οφσάιντ.

Αστέρας AKTOR - Άρης 1-1

Γκολ: 60' Μακέντα - 68' Μορόν.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: 54' Παπακανέλλος, 91 Μέντεθ, 92' Έντερ - 69' Πετρίς, 94' Γκαρέ.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας (83' Τσίκο), Μπρόρσον, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεθ, Μπουζούκης, Έντερ (83' Γκιτέρσος), Παπακανέλλος (83' Καλτσάς), Κιμπιόκα (59' Μπαρτόλο), Μακέντα (71' Ρικαρντίνιο).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Σούταλο (63' Φαμπιάνο), Ματάρ, Χαρούπας (86' Παπασαραφιανός), Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρθία (46' Γκαρέ), Παλάσιος (46' Γιαννιώτας), Κουαμέ, Μιρ (63' Μορόν).