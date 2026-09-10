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Νέα τοποθέτηση του Κουβεντίδη για το πέναλτι που ζητά ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό

Όσα ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «δικεφάλου».

Νέα τοποθέτηση του Κουβεντίδη για το πέναλτι που ζητά ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό
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Μήνυμα με αποδέκτες την ΚΕΔ και την ΕΠΟ έστειλε ο Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ στο VAR Center, με αφορμή το πέναλτι που ζητά ο «δικέφαλος» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε

«Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Και η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι πάρθηκε μια λάθος απόφαση κι αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση κι ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος εις βάρος του ΠΑΟΚ. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη.

Απορούμε πως η διαιτητική ομάδα δεν πήρε το χρόνο να ελέγξει αυτή τη φάση και γιατί δεν επέλεξε τα κατάλληλα πλάνα, που ήταν διαθέσιμα και όλοι μας είδαμε στην τηλεόραση, για να διαπιστώσει το μεγάλο λάθος.

Σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνουμε πάντα κατανόηση και καλή διάθεση και αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη.

Μας είναι όμως δύσκολο να αποδεχτούμε τέτοιου είδους λάθη και απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι ως υπερκείμενες αρχές, ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος»

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