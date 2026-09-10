Η πρόταση Γιάννη Αλαφούζου για κεντρική διαχείριση και η θέση του Ολυμπιακού στο ΔΣ της Λίγκας

Νέα συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται τα έσοδα στις ομάδες της Super League άνοιξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, με τον Γιάννη Αλαφούζο να καταθέτει πρόταση που αφορά αποκλειστικά τυχόν πρόσθετη χρηματοδότηση από τη φορολογία του στοιχήματος.

Η εισήγηση του προέδρου της διοργανώτριας αρχής προβλέπει ότι, εφόσον στο μέλλον αυξηθεί το ποσό που επιστρέφεται στις ΠΑΕ από τη συγκεκριμένη πηγή, τα επιπλέον χρήματα θα κατευθυνθούν στις δέκα ομάδες που δεν ανήκουν στο Big-4. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρόσθετη κατανομή.

Σημαντικό είναι πως η πρόταση δεν αγγίζει το ποσό που λαμβάνουν σήμερα οι ΠΑΕ. Το υφιστάμενο μοντέλο παραμένει ως έχει και η συζήτηση αφορά αποκλειστικά μια πιθανή μελλοντική αύξηση της χρηματοδότησης. Στόχος είναι να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρότερες ΠΑΕ και να περιοριστεί η απόσταση που τις χωρίζει από τους ισχυρότερους συλλόγους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που έχει ανοίξει ο Αλαφούζος για την οικονομική δομή του πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος της Super League έχει ήδη προτείνει την επιστροφή στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, συνοδευόμενη από διαφορετικό τρόπο κατανομής των εσόδων, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Μάλιστα, οι ΠΑΕ συμφώνησαν ομόφωνα να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν εκτενέστερα τόσο η κεντρική διαχείριση όσο και το ενδεχόμενο ανακατανομής των εσόδων, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπάρξει κοινή βάση για ένα νέο μοντέλο.

Η παρέμβαση του Ολυμπιακού

Στη συζήτηση παρενέβη από την πλευρά του Ολυμπιακού ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, θέτοντας ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων του Γιάννη Αλαφούζου.

«Δεν είναι δυνατόν ο κ. Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως προέδρου της Super League, ως προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Ηρακλή.

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της Λίγκας ενθαρρύνει ΠΑΕ να μην τηρήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμφωνίες.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Super League παρακινεί ΠΑΕ να αθετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους. Εφόσον αυτό ισχύει, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Μια τέτοια πρακτική ουσιαστικά βάζει μπουρλότο στο ίδιο το πρωτάθλημα και στρέφεται εναντίον του κύριου τηλεοπτικού συνεργάτη της Super League (εταιρεία per capita) που, σε μια δύσκολη περίοδο, στήριξε οικονομικά το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τηλεοπτικές συμφωνίες που συνολικά προσφέρουν πάνω από €60 εκατ. στις ΠΑΕ, με διαφανείς όρους και έδωσαν σε όλες τις ομάδες τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια της ιστορίας τους», είπε.

Σε ό,τι αφορά την κεντρική διαχείριση, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι τάσσεται υπέρ της. Ο Καραπαπάς υποστήριξε, ωστόσο, ότι η προηγούμενη προσπάθεια δεν απέτυχε λόγω της στάσης των «ερυθρόλευκων».

«Η προηγούμενη προσπάθεια κεντρικής διαχείρισης δεν τορπιλίστηκε από τον Ολυμπιακό. Τορπιλίστηκε επειδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ζητούσαν περισσότερα χρήματα για τους ίδιους», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση για μια νέα συμφωνία την ύπαρξη αντικειμενικών κανόνων στη μοιρασιά των χρημάτων.

«Η φιλοσοφία της κεντρικής διαχείρισης είναι απλή: δεν μπαίνεις σε αυτήν απαιτώντας πρώτα πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρεις. Συμφωνείς πρώτα σε έναν αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό κατανομής των συνολικών εσόδων. Γι' αυτό κάνουμε σήμερα μια ξεκάθαρη πρόταση: καλούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων που να ενισχύει πραγματικά τις μικρότερες ΠΑΕ».

Η θέση του Ολυμπιακού, όπως εκφράστηκε, είναι πως μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να στηριχθεί εφόσον εφαρμόζεται με τους ίδιους κανόνες για όλους. Παράλληλα, όμως, οποιαδήποτε απώλεια εσόδων για τις μεγάλες ΠΑΕ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική εμπορική αξία των τηλεοπτικών τους συμβολαίων.

«Δεν μπορεί ο κ. Αλαφούζος να εμφανίζεται ότι μοιράζει χρήματα στις μικρότερες ομάδες, όταν στην πραγματικότητα μοιράζει τα χρήματα του Ολυμπιακού προς όφελος του Παναθηναϊκού. Και η βάση σύγκρισης πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική: τα ποσά που η ελεύθερη αγορά ήταν διατεθειμένη να καταβάλει σε κάθε ΠΑΕ», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το ζήτημα της φορολογίας του στοιχήματος

Ο Ολυμπιακός έθεσε επίσης θέμα σχετικά με το ύψος των χρημάτων που επιστρέφονται στις ομάδες από τη φορολογία του στοιχήματος. Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε ο Καραπαπάς, από πέρυσι υπήρχε κυβερνητική δέσμευση για τουλάχιστον διπλασιασμό των συγκεκριμένων ποσών.

«Κύριε Αλαφούζο, δεδομένης και της καλής σχέσης με την κυβέρνηση που ο ίδιος προβάλλετε, περιμένουμε από εσάς ως πρόεδρο της Super League να διεκδικήσετε την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Για εμάς, τα 3,5 εκατ. ανά ΠΑΕ πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης και όχι το ανώτατο όριο», τόνισε.

Ο ίδιος κάλεσε τον πρόεδρο της Λίγκας να αξιοποιήσει τις επαφές του ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η χρηματοδότηση προς τις ομάδες.

«Και ελπίζουμε ότι, αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις που λέτε ότι διαθέτετε, θα καταφέρετε ως πρόεδρος της Λίγκας να εξασφαλίσετε ακόμη περισσότερα για όλες τις ομάδες. Για κάθε μηχανισμό χρηματοδότησης πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, όχι να έρχεται κάποιος να τσεπώνει 5-6 εκατ. και να διαλύονται μετά οι ομάδες».

Το οικονομικό μοντέλο της Super League μπαίνει έτσι σε μια νέα περίοδο συζητήσεων, με την κεντρική διαχείριση, τα τηλεοπτικά έσοδα και τη χρηματοδότηση από το στοίχημα να αποτελούν πλέον τρία από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ στην προσεχή συνάντησή τους.