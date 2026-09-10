Το ξεχωριστό μήνυμα του Νίκου Ηλιάδη στον Ιβάν Σαββίδη: «Άλλαξες όλον τον οργανισμό του ΠΑΟΚ»

Ο Νίκος Ηλιάδης θέλησε να εκφράσει δημόσια την εκτίμηση και τη στήριξή του προς τον Ιβάν Σαββίδη, τονίζοντας τη σημαντική αλλαγή που επέφερε στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στην επιστολή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του Σαββίδη με τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Ιβάν Σαββίδη,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω δημόσια τη στήριξη, την εκτίμηση και τον βαθύ σεβασμό μου. Γύρω από το όνομά σας, την παρουσία σας στην Ελλάδα και, κυρίως, το μέλλον του ΠΑΟΚ έχουν ανοίξει πολλές συζητήσεις και έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις. Για μένα, όμως, η σχέση ενός ανθρώπου με μια ομάδα και η προσφορά του σε αυτήν δεν μπορούν να κρίνονται από τη συγκυρία μιας ημέρας.

Κρίνονται στον χρόνο, μέσα από τις πράξεις, τις επιλογές και τη συνέπεια. Και γι’ αυτό θεωρώ σημαντικό, αυτή τη στιγμή, να εκφράσω καθαρά τη θέση μου και να σταθώ απέναντί σας με ειλικρίνεια, εκτίμηση και σεβασμό.

Γιατί τους ανθρώπους δεν τους κρίνουμε μόνο από όσα λέγονται γι’ αυτούς. Τους κρίνουμε από τα έργα τους. Και το δικό σας έργο στην Ελλάδα έχει αφήσει ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Όταν αναλάβατε τον ΠΑΟΚ το 2012, δεν αναλάβατε απλώς μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Αναλάβατε έναν ιστορικό σύλλογο, άρρηκτα δεμένο με τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την προσφυγική μνήμη, τον Πόντο και τις αλησμόνητες πατρίδες.

Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα περνούσε μια από τις δυσκολότερες οικονομικές της στιγμές. Εσείς επιλέξατε να επενδύσετε στον ΠΑΟΚ, να στηρίξετε οικονομικά τον σύλλογο και να συμβάλετε καθοριστικά στην απαλλαγή του από τα βάρη του παρελθόντος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ήρθαν πρωταθλήματα και Κύπελλα, το αήττητο πρωτάθλημα και το νταμπλ του 2019, σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες και, κυρίως, ένας ΠΑΟΚ που ξαναβρήκε τη θέση και την αυτοπεποίθησή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Υπήρξε, όμως, και κάτι που δεν αποτυπώνεται σε τρόπαια.

Η επένδυση στις ακαδημίες και στα νέα παιδιά. Ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν μέσα στον ΠΑΟΚ έφτασαν στην πρώτη ομάδα, φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και πήραν μεταγραφή σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφορά το αύριο του συλλόγου.

Η δραστηριότητά σας στην Ελλάδα δεν περιορίστηκε στην Τούμπα. Επενδύσατε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον τουρισμό μέχρι το Μακεδονία Παλλάς, το Porto Carras, τη Σουρωτή και τα μέσα ενημέρωσης. Πίσω από αυτές τις επενδύσεις βρίσκονται επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και οικογένειες σε μια περιοχή που είχε και εξακολουθεί να έχει ανάγκη από κεφάλαια και ανάπτυξη.

Για πολλούς από εμάς, όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η παρουσία σας έχει ιδιαίτερη σημασία: ο Ποντιακός Ελληνισμός.

Η σχέση σας με τον Πόντο δεν ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ. Προϋπήρχε και όλα αυτά τα χρόνια εκφράστηκε με τη στήριξη της ιστορικής μνήμης, της παράδοσης και του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου. Από την Παναγία Σουμελά μέχρι επιστημονικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την ιστορία του Πόντου και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή την προσπάθεια έχει η δημιουργία, με την οικονομική υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.