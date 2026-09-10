Χωρίς Τζόουνς στην Κύπρο ο Ολυμπιακός
Ο σέντερ του Ολυμπιακού δε θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο, λόγω επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε.
Μια μικρή επέμβαση ήταν αρκετή για να κρατήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς εκτός αποστολής για το τουρνουά της Κύπρου.
Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού
υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και έτσι θα παραμείνει στην Ελλάδα.
Στην Κύπρο ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή (11/9, 21:00) με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή (13/9, 18:00) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
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