Χωρίς Τζόουνς στην Κύπρο ο Ολυμπιακός

Μια μικρή επέμβαση ήταν αρκετή για να κρατήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς εκτός αποστολής για το τουρνουά της Κύπρου.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού

υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και έτσι θα παραμείνει στην Ελλάδα.

Στην Κύπρο ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή (11/9, 21:00) με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή (13/9, 18:00) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.