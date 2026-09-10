· Παναθηναϊκός

Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο ο Μπάντιο

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) ο Μπράνκου Μπάντιο.

Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο ο Μπάντιο
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Μια στιγμή που θα χαραχτεί για πάντα στη μνήμη του βίωσε σήμερα το μεσημέρι ο Μπράνκου Μπάντιο.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού άφησε για λίγο το παρκέ και το μπάσκετ και βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Σενεγαλέζος ήταν λαμπαδηδρόμος, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της πατρίδας του, της Σενεγάλης (Ντακάρ), από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

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