Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο ο Μπάντιο

Μια στιγμή που θα χαραχτεί για πάντα στη μνήμη του βίωσε σήμερα το μεσημέρι ο Μπράνκου Μπάντιο.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού άφησε για λίγο το παρκέ και το μπάσκετ και βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Σενεγαλέζος ήταν λαμπαδηδρόμος, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της πατρίδας του, της Σενεγάλης (Ντακάρ), από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.