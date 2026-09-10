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Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του στη Σερβία ο Πάντοβιτς

Ο φορ του «τριφυλλιού» φέρεται να βρίσκεται στα... ραντάρ της Ζελέζνιτσαρ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του στη Σερβία ο Πάντοβιτς
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Ο Μίλος Παντόβιτς βρίσκεται μπροστά σε μια νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στη Σερβία για λογαριασμό της Ζελέζνιτσαρ, με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Το φετινό καλοκαίρι εξελίχθηκε σε πραγματικό σίριαλ για τον 24χρονο επιθετικό. Ο Παντόβιτς είχε αρκετές επιλογές, με τη Βαγιαδολίδ της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας να αποτελεί την πιο συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ στο παιχνίδι είχε μπει και η Κηφισιά. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος είχε ξεχωρίσει τη Γιαγκελόνια ως τον προορισμό που επιθυμούσε περισσότερο.

Μάλιστα, είχε μεταβεί μέχρι το Μπιάλιστοκ προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα συνηγορούσαν πως η συμφωνία θα ολοκληρωνόταν, όπως αναφέρει η «Mozzart Sport». Η πολωνική ομάδα, ωστόσο, άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην ανατροπή.

Με τις υπόλοιπες εναλλακτικές να έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και τον Παναθηναϊκό να μην τον υπολογίζει για το ρόστερ, η επιστροφή στη Σερβία έγινε μονόδρομος. Σύμφωνα με το Mozzart Sport, ο Παντόβιτς αναμένεται να αγωνιστεί ως δανεικός στη Ζελέζνιτσαρ, όπου θα συναντήσει τον Ράντομιρ Κόκοβιτς. Η νέα αυτή συνεργασία ενδέχεται να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό restart για τον ίδιο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια που είχε γίνει για επιστροφή στην Μπάτσκα Τόπολα. Η συγκεκριμένη προοπτική, όμως, προσέκρουσε στις οικονομικές απαιτήσεις της υπόθεσης, καθώς το συμβόλαιο του Παντόβιτς είναι αρκετά υψηλό και θα έπρεπε να καλυφθεί από τον νέο σύλλογο προς τον Παναθηναϊκό. Ως εκ τούτου, παραμένει ανοικτό το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα κατανεμηθεί το οικονομικό βάρος της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο Πάντσεβο, πάντως, ο Σέρβος φορ αναμένεται να βρει μια ομάδα που χρειάζεται λύσεις στην επίθεση. Η Ζελέζνιτσαρ δεν έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα σταθερή εικόνα στο ξεκίνημα της Mozzart Bet Superliga, παρά το γεγονός ότι επένδυσε σημαντικά για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Συγκεκριμένα, δαπάνησε 600.000 ευρώ για τον Καρικάρι και ακόμη 500.000 ευρώ για τον Άνκεϊ.

Με το «τριφύλλι» έχει αγωνιστεί συνολικά σε 33 παιχνίδια με απολογισμό 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ για την απόκτηση του το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή.

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