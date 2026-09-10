Τζόουνς για το περιστατικό με Ναν: «Είμαστε μεγάλοι άντρες, το αφήνουμε πίσω»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην ένταση που είχε δημιουργηθεί με τον Κέντρικ Ναν στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Στο περιθώριο της Media Day του Ολυμπιακού, ο Αμερικανός σέντερ μίλησε στη Nova και, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό με τον άσο του Παναθηναϊκού, έδειξε πως θεωρεί το θέμα λήξαν. Η τοποθέτησή του ήταν σε ήπιους τόνους, με τον ίδιο να μην επιθυμεί να επιστρέψει σε μια αντιπαράθεση που ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο είχε οδηγήσει σε βαριές ποινές για τους δύο παίκτες. Ο Τζόουνς είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών και πρόστιμο 54.000 ευρώ, ενώ ο Ναν είχε δεχθεί ποινή δύο αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Οι δηλώσεις του

«Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά».