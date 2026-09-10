Μικέλ Αρτέτα: «Θεωρώ ότι η χημεία μεταξύ Τζόλη και Όντεγκαρντ είναι εξαιρετική»

Η Άρσεναλ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Νάπολι, επικρατώντας 1-0 στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη φάση του τέρματος ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Έζε. Ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε την ασίστ στον Νορβηγό μεσοεπιθετικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημαντική εκτός έδρας νίκη των «κανονιέρηδων».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μικέλ Αρτέτα έπλεξε το εγκώμιο τόσο του Τζόλη όσο και του Όντεγκαρντ, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

Οι δηλώσεις του Αρτέτα:

«Θεωρώ ότι η χημεία στην επιθετική γραμμή της ομάδας είναι εξαιρετική. Μπορείς να δεις τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει ο ένας τον άλλον, το πώς καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, τον συγχρονισμό τους, τα σήματα που δίνουν και το τι θέλουν να πετύχουν. Είναι ένα πραγματικά πολύ καλό παράδειγμα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα, τη Νάπολι που είναι πολύ δύσκολο να διασπάσεις».