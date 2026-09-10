· Άρσεναλ

Μικέλ Αρτέτα: «Θεωρώ ότι η χημεία μεταξύ Τζόλη και Όντεγκαρντ είναι εξαιρετική»

Ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε την ασίστ στον Μάρτιν Όντεγκαρντ για το 1-0 της Άρσεναλ επί της Νάπολι, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τη συνεργασία των δύο παικτών.

Μικέλ Αρτέτα: «Θεωρώ ότι η χημεία μεταξύ Τζόλη και Όντεγκαρντ είναι εξαιρετική»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άρσεναλ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Νάπολι, επικρατώντας 1-0 στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη φάση του τέρματος ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Έζε. Ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε την ασίστ στον Νορβηγό μεσοεπιθετικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημαντική εκτός έδρας νίκη των «κανονιέρηδων».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μικέλ Αρτέτα έπλεξε το εγκώμιο τόσο του Τζόλη όσο και του Όντεγκαρντ, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

Οι δηλώσεις του Αρτέτα:

«Θεωρώ ότι η χημεία στην επιθετική γραμμή της ομάδας είναι εξαιρετική. Μπορείς να δεις τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει ο ένας τον άλλον, το πώς καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, τον συγχρονισμό τους, τα σήματα που δίνουν και το τι θέλουν να πετύχουν. Είναι ένα πραγματικά πολύ καλό παράδειγμα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα, τη Νάπολι που είναι πολύ δύσκολο να διασπάσεις».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:04 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Νιώθεις σα να είμαστε οικογένεια – Όλοι χαίρονται που βρίσκονται εδώ»

17:40 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης θα παρουσιάσει τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες

17:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Αστέρας Τρίπολης - Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας

17:24 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: Αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο

17:11 ΣΠΟΡ

Novibet Volley League 2026-27, Novibet League Cup Nikos Samaras 26-27: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το ξεχωριστό μήνυμα του Νίκου Ηλιάδη στον Ιβάν Σαββίδη: «Άλλαξες όλον τον οργανισμό του ΠΑΟΚ»

16:39 GREEK BASKET LEAGUE

Νέο πλήγμα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ και ο Λάντερς Νόλεϊ

16:27 CHAMPIONS LEAGUE

Μικέλ Αρτέτα: «Θεωρώ ότι η χημεία μεταξύ Τζόλη και Όντεγκαρντ είναι εξαιρετική»

16:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Βάζει στη… μηχανή του τον Σιμόν Μπάνζα

16:10 EUROLEAGUE

Τζόουνς για το περιστατικό με Ναν: «Είμαστε μεγάλοι άντρες, το αφήνουμε πίσω»

15:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του στη Σερβία ο Πάντοβιτς

15:49 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο του Μεντιλίμπαρ - «Απόλαυσα κάθε στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας