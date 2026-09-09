Καθοριστικός με το που μπήκε, δημιούργησε το γκολ της Άρσεναλ ο διεθνής μέσος.

Ο Χρήστος Τζόλης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης της Άρσεναλ και λίγα λεπτά αργότερα έκανε αισθητή την παρουσία του.

Στο 75’, ο Έλληνας διεθνής συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ, με τον Νορβηγό να ολοκληρώνει την προσπάθεια και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους «κανονιέρηδες».